Остаток денег в Госказначействе сократился до 53 миллиардов гривень
10:46, 01 ноября 2019Финансы
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По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток вырос почти в 4 раза.
На счете Госказначейства 53 миллиарда гривень / фото УНИАН
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2019 года составил 53,086 млрд грн, что на 14% ниже показателя месяцем ранее.
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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток почти в 4 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 5 раз - показателя на начало года.
Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2019 года составил 61,618 млрд грн, что на 0,3% ниже показателя месяцем ранее.
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