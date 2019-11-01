Остаток денег в Госказначействе сократился до 53 миллиардов гривень

По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток вырос почти в 4 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2019 года составил 53,086 млрд грн, что на 14% ниже показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток почти в 4 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 5 раз - показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2019 года составил 61,618 млрд грн, что на 0,3% ниже показателя месяцем ранее.