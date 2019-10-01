На счете Госказначейства осталось почти 62 миллиарда гривень
16:22, 01 октября 2019Финансы
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По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток вырос в 3 раза.
Иллюстрация REUTERS
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2019 года составил 61,618 миллиарда гривень, что на 0,3% ниже показателя месяцем ранее.
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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 3 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 6 раз - показателя на начало года.
Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2019 года составил 61,83 миллиарда гривень, что почти в 1,3 раза выше показателя месяцем ранее.
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