На счете Госказначейства осталось почти 62 миллиарда гривень

По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток вырос в 3 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2019 года составил 61,618 миллиарда гривень, что на 0,3% ниже показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 3 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 6 раз - показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2019 года составил 61,83 миллиарда гривень, что почти в 1,3 раза выше показателя месяцем ранее.