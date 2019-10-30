Украине в 2020 году предстоит выплатить $9 миллиардов валютных долгов

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс гривни к доллару США в текущем году на уровне 27,20 гривни/доллар, в 2020 году - 26,15 гривни/доллар, в 2021 году - 26,65 гривни/доллар.

Украине в следующем году предстоит оплатить по государственному долгу в иностранной валюте около 9 миллиардов долларов с учетом процентных платежей.

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Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе "Альфа-Банка" (Украина), переданном УНИАН.

Отмечается, что эти выплаты включают 3,7 миллиарда долларов по суверенным еврооблигациям, 2,8 миллиарда долларов по облигациям внутреннего государственного займа в иностранной валюте и 1,4 миллиарда долларов платежей в адрес Международного валютного фонда.

Аналитики банка отметили, что обеспечение рефинансирования внешнего долга государства за счет ресурсов международных финансовых организаций и улучшение доступа к мировому рынку капитала остается высоким приоритетом финансово-экономической политики.

По оценкам аналитиков, отношение госдолга к ВВП Украины снизится с 60,9% в 2018 году до 52,7% в 2020 году.

Также аналитики прогнозируют среднегодовой курс гривни к доллару США в текущем году на уровне 27,20 гривни/доллар, в 2020 году - 26,15 гривни/доллар, в 2021 году - 26,65 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, 2019 и 2020 годы являются пиковыми для Украины по долговой нагрузке. Общий объем долговых платежей в пользу внешних кредиторов за текущий год в целом составит около 6 миллиардов долларов.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,03 миллиарда долларов, или на 1,3%, до 82,95 миллиарда долларов.