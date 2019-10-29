Средняя зарплата украинцев выросла до 10687 гривень

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам сентября составил 15 626 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 18,2% - до 10 687 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что, по сравнению с августом, размер средней номинальной заработной платы за указанный период увеличился на 1,4%.

Реальная заработная плата в сентябре этого года по сравнению с августом незначительно выросла на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 9,8%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам сентября составил 15 626 грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.