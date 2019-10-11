НБУ в октябре изъял из обращения 5 миллионов мелких монет

Всего в обращении 1 октября было около 5,7 миллиарда штук таких монет.

Национальный банк Украины за первые 10 дней октября изъял из обращения почти 5 миллионов штук монет мелких номиналов в 1, 2 и 5 копеек, которые изымаются из оборота с 1 октября.

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Как сообщается на сайте НБУ, всего в обращении по состоянию на 1 октября было около 5,7 миллиарда штук таких монет.

Отмечается, что всего в обороте по состоянию на 1 октября находилась наличность на общую сумму 391 миллиард гривень, в том числе 2,8 миллиарда штук банкнот на 388,4 миллиарда гривень и 13,3 миллиарда штук монет на 2,5 миллиарда гривень.

Также сообщается, что по сравнению с началом года объем наличных в обращении сократился на 9,1 миллиарда гривень, или на 2,3%, в том числе в связи со стабильным ростом популярности безналичных расчетов.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков, в течение трех лет – в НБУ и отделениях "ПриватБанка", "Ощадбанка" и "Райффайзен Банка Аваль".