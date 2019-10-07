Валютные качели продолжаются: гривня укрепилась к доллару на 7 копеек

Котировки гривни к евро выросли на 14 копеек.

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке к доллару США в понедельник к закрытию торгов установились на уровне 24,72/24,76 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,18/27,22 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на вторник, 8 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,87 грн/долл., к евро – на уровне 27,34 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня после однодневного укрепления в четверг на межбанковском валютном рынке в пятницу возобновила падение и к закрытию торгов снизилась на 21 копейку - до 24,78/24,83 грн/долл.

Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долл. Усиление колебаний на рынке в НБУ объяснили снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.