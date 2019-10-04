Гривня возобновила падение после укрепления накануне

Котировки гривни к евро снизились на 10 копеек.

Украинская гривня, после вчерашнего однодневного укрепления на межбанковском валютном рынке к доллару США, сегодня возобновила падение и к закрытию торгов снизилась на 21 копейку - до 24,78/24,83 гривни/доллар.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,04/27,08 гривни/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на понедельник, 7 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,61 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,02 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке прекратили ежедневное падение, начавшееся с понедельника, и в четверг к закрытию торгов выросли на 31 копейку - до 24,57/24,62 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов. Усиление колебаний на рынке в НБУ объяснили снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.