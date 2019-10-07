Нацбанк за неделю продал на $158 миллионов больше, чем купил

На прошлой неделе регулятор возобновил продажу валюты впервые за два месяца.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 30 сентября по 4 октября – продал на межбанковском валютном рынке Украины 200 миллионов долларов, или на 157,5 миллиона долларов больше, чем купил.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор возобновил продажу валюты впервые за два месяца.

В то же время, с начала года покупка валюты Нацбанком остается выше продажи – на 3,751 миллиарда долларов, или в 9 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 миллионов долларов.

На прошлой неделе регулятор возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов. Усиление колебаний на рынке в НБУ объяснили снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.