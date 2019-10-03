Нацбанк объяснил, что случилось с гривней и продал $200 миллионов для ее поддержки

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации.

Национальный банк Украины на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долл. США.

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Как сообщили в пресс-службе регулятора, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом, в отдельные периоды в течение года курс гривни снижался. В частности, такая ситуация наблюдалась в марте и в конце мая-начале июня, после чего начинался обратный тренд.

«При необходимости Национальный банк и в дальнейшем будет сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания и может вернуться к интервенциям по покупке валюты, если начнется обратный тренд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление колебаний в начале октября вызвано снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

«При режиме гибкого курсообразования колебания курса являются реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд», - подчеркнули в НБУ.

По информации регулятора, объем международных резервов на протяжении последних месяцев колеблется в пределах 21-22 млрд долл. и является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке.

В то же время, интервенции по-прежнему не будут фиксировать курс на определенном уровне, и он, как и ранее, будет определяться спросом и предложением на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины третий день подряд демонстрируют падение и к закрытию торгов в среду установились на уровне 24,90/24,93 грн/долл., что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Котировки гривни к евро установились на уровне 27,26/27,29 грн/евро, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 23 по 27 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 348,2 млн долл. и не продавал валюту, как и предыдущие семь недель.

Украинская гривня по официальному курсу НБУ за сентябрь выросла к доллару США на 4,1% - до 24,20 грн/долл., с начала года - на 12,6%.