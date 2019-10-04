Курсы валют на сегодня: официальная гривня еще немного подешевела

Национальный банк Украины на пятницу, 4 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,88 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,24 гривни/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2487.7122 (3 октября – 2485.9769)

100 EUR – 2724.2936 (3 октября – 2715.9298)

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Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке прекратили ежедневное падение, начавшееся с понедельника, и в четверг, 3 октября 2019 года, к закрытию торгов выросли на 31 копейку - до 24,57/24,62 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,13 гривни/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня в конце прошлой недели, 27 сентября, по официальному курсу в очередной раз обновила четырехлетний максимум на уровне 24,08 гривни/доллар. С начала текущей недели котировки гривни ежедневно снижаются - падение составило 25 копеек в понедельник, 28 копеек – во вторник и 27 копеек – в среду.

Национальный банк Украины на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долл. Усиление колебаний на рынке в НБУ объяснили снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.