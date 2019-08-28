Нацбанк хочет снизить учетную ставку до 9% в 2020 году

По словам главы НБУ Якова Смолия, доверие украинцев к банковской системе постепенно повышается.

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает, что нынешняя высокая учетная ставка на сегодня сдерживает кредитование реального сектора экономики, однако если будут соответствующие экономические условия, то ставку планируется снизить до 9% в 2020 году и 8% в 2021 году, что позволит сделать кредитование более доступным.

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Об этом сказано на странице Национального банка Украины (НБУ) в сети Facebook со ссылкой на главу НБУ Якова Смолия.

"В прошлом году мы имели однознаковый показатель инфляции впервые за 5 лет, а до конца года она снизится ниже 7%. Конечно, высокая учетная ставка сегодня сдерживает кредитование реального сектора экономики. Но низкая инфляция - это фундамент для будущего экономического роста. Если будут соответствующие экономические условия, НБУ снизит учетную ставку до 9% в 2020 году и 8% в 2021 году, учтем маржу банков в 4-5% - и получим кредиты под 12-13%", - приводятся в сообщении слова Смолия.

Также со ссылкой на главу НБУ отмечается, что доверие украинцев к банковской системе постепенно повышается.

"Наша цель - не допустить большой волатильности курса, поскольку это плохо сказывается на ценовой стабильности. Доверие к банковской системе постепенно повышается, люди откладывают средства на гривневые депозиты. То есть можно говорить и об увеличении доверия к гривне", - приводятся в сообщении слова главы центробанка.

Глава НБУ также добавил, что не видит на сегодня угроз для независимости регулятора.

"Независимость центробанка означает, что при смене власти в стране руководство регулятора не меняется под конкретного политика. Независимость Национального банка обеспечивает преемственность и предсказуемость его политики. Новое руководство могло бы отменить проведенные за последние 3-4 года реформы. Но в таком случае все, кто формировал ожидания, потеряли бы понимание, что будет происходить на рынке завтра. Угроз для независимости я сегодня не вижу, как и не слышу заявлений от новых политических сил о необходимости изменения курса Национального банка", - подытожил Смолий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снизил учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

Согласно опубликованным в июле материалам НБУ со ссылкой на базовый сценарий, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.

По словам руководства НБУ, реализация инфляционных рисков может вынудить снижать ставку более медленно, в то время как увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса даст возможности для более быстрого снижения ставки по сравнению с базовым сценарием.