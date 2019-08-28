Нацбанк хочет снизить учетную ставку до 9% в 2020 году
Национальный банк Украины (НБУ) отмечает, что нынешняя высокая учетная ставка на сегодня сдерживает кредитование реального сектора экономики, однако если будут соответствующие экономические условия, то ставку планируется снизить до 9% в 2020 году и 8% в 2021 году, что позволит сделать кредитование более доступным.
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Об этом сказано на странице Национального банка Украины (НБУ) в сети Facebook со ссылкой на главу НБУ Якова Смолия.
"В прошлом году мы имели однознаковый показатель инфляции впервые за 5 лет, а до конца года она снизится ниже 7%. Конечно, высокая учетная ставка сегодня сдерживает кредитование реального сектора экономики. Но низкая инфляция - это фундамент для будущего экономического роста. Если будут соответствующие экономические условия, НБУ снизит учетную ставку до 9% в 2020 году и 8% в 2021 году, учтем маржу банков в 4-5% - и получим кредиты под 12-13%", - приводятся в сообщении слова Смолия.
Также со ссылкой на главу НБУ отмечается, что доверие украинцев к банковской системе постепенно повышается.
"Наша цель - не допустить большой волатильности курса, поскольку это плохо сказывается на ценовой стабильности. Доверие к банковской системе постепенно повышается, люди откладывают средства на гривневые депозиты. То есть можно говорить и об увеличении доверия к гривне", - приводятся в сообщении слова главы центробанка.
Глава НБУ также добавил, что не видит на сегодня угроз для независимости регулятора.
"Независимость центробанка означает, что при смене власти в стране руководство регулятора не меняется под конкретного политика. Независимость Национального банка обеспечивает преемственность и предсказуемость его политики. Новое руководство могло бы отменить проведенные за последние 3-4 года реформы. Но в таком случае все, кто формировал ожидания, потеряли бы понимание, что будет происходить на рынке завтра. Угроз для независимости я сегодня не вижу, как и не слышу заявлений от новых политических сил о необходимости изменения курса Национального банка", - подытожил Смолий.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снизил учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.
Согласно опубликованным в июле материалам НБУ со ссылкой на базовый сценарий, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.
По словам руководства НБУ, реализация инфляционных рисков может вынудить снижать ставку более медленно, в то время как увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса даст возможности для более быстрого снижения ставки по сравнению с базовым сценарием.