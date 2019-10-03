Генпрокуратура вручила первые подозрения по заявлениям Фонда гарантирования вкладов

Подозрения получили два должностных лица «Пивденкомбанка», а также заочно - бывший владелец банка «Финансы и Кредит».

Генеральная прокуратура Украины вручила первые подозрения по заявлениям Фонда гарантирования вкладов физических лиц - двум должностным лицам «Пивденкомбанка», а также заочно - бывшему владельцу банка «Финансы и Кредит» Константину Жеваго.

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По информации фонда, должностные лица «Пивденкомбанка» подозреваются в выведении из финучреждения 38 млн долл. через австрийский Meinl Bank AG.

Что касается Жеваго, его подозревают в причастности к растрате и легализации 2,5 млрд грн средств банка.

В фонде напомнили, что по состоянию на начало сентября в правоохранительные органы направлено 467 заявлений в отношении прежних владельцев и руководителей банков, а также в отношении 764 должностных лиц банков.

Также в фонде сообщили, что все полученные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банков.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 млрд грн возмещения по вкладов и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 финучреждений.