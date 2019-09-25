Ликвидацию банка Жеваго продлили на год

На аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Юрия Ирклиенко.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банка «Финансы и Кредит» на один год - с 18 декабря 2019 года до 17 декабря 2020 года включительно.

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Юрия Ирклиенко.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.