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Кабмин изучает сокрытие доходов заявителями на субсидию

19:05, 01 октября 2019
Финансы
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Премьер заверил, что субсидии получат все нуждающиеся / фото УНИАН

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Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook после селекторного совещания с регионами.

"Все, кто будет нуждаться - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", – написал.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен обеспечить субсидиями граждан, которые платят за жилищно-коммунальные услуги более 15% от доходов домохозяйства, о чем говорится в программе нового правительства.

В бюджете страны на 2020 год предусмотрено 47,6 миллиарда гривень на выплату субсидий.

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Теги: #субсидии в Украине#субсидии за коммуналку