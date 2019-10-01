Кабмин изучает сокрытие доходов заявителями на субсидию
19:05, 01 октября 2019Финансы
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При этом премьер отметил, что субсидию получат все, кто будет в ней нуждаться.
Премьер заверил, что субсидии получат все нуждающиеся / фото УНИАН
Правительство внимательно изучает вопрос возможного сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.
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Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook после селекторного совещания с регионами.
"Все, кто будет нуждаться - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", – написал.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен обеспечить субсидиями граждан, которые платят за жилищно-коммунальные услуги более 15% от доходов домохозяйства, о чем говорится в программе нового правительства.
В бюджете страны на 2020 год предусмотрено 47,6 миллиарда гривень на выплату субсидий.
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