Сколько субсидий на коммуналку получают украинцы: данные Госстата

Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ в первом полугодии выросла на 38% - до 917 млн грн.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-июне 2019 года были назначены на сумму 916,9 млн грн, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 640,4 млн грн, в сельской – 276,5 млн грн.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-июне обратились 2339,8 тыс. домохозяйств, что на 38,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за шесть месяцев 2019 года субсидии назначены 1888 тыс. семей, в сельской – 915,4 тыс. семей. По сравнению с январем-июнем 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 38,4%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года увеличился на 15,6% – до 116,4 грн.

В июне 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2061,1 тыс. домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.