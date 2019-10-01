НБУ начал печать банкнот номиналом в 1 тысячу гривень

Они появятся в наличном обращении с 25 октября.

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины начал процесс печати новых банкнот номиналом 1 тысячу гривень, которые появятся в наличном обращении с 25 октября.

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Как сообщила пресс-служба регулятора, первоначально НБУ планирует ввести в оборот около 5 миллионов штук таких банкнот.

По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет способствовать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

Кроме того, этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Также сообщается, что за 25 лет своего существования Банкнотно-монетный двор НБУ изготовил почти 25 миллиардов гривневых банкнот и 11 миллиардов разменных и оборотных монет.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень с портретом первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадскьго.

В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни. При этом, с сегодняшнего дня, 1 октября, мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть законным средством платежа.

Все банковские учреждения обязаны принимать мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек для обмена в течение года - до 30 сентября 2020 года.

В последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривень.