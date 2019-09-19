В Украине напечатают 5 миллионов новых банкнот номиналом тысяча гривень

Нацбанк на первом этапе планирует напечатать порядка 5 млн новых банкнот. Далее - по мере поступления заказов от банков и потребностей экономики.

Национальный банк Украины на первом этапе выпуска с 25 октября в обращение новой банкноты номиналом 1 тысяча гривен планирует напечатать порядка 5 млн новых банкнот.

Читайте такжеНБУ будет штрафовать банки за отказ принимать изношенные купюры

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко в ходе брифинга.

«Относительно предварительного выпуска – мы планируем его провести в объемах около 5 млн штук банкнот. Далее - по мере поступления заказов от банков и потребностей экономики», - сказал Зайвенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень с портретом первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.

В последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривень.