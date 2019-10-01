Депутаты заявили о поддержке курса народовластия в Украине путем развития е-демократии

Народные депутаты Украины заявили об активной поддержке идеи развития народовластия с помощью инструментов электронной демократии как на национальном уровне, так и на местном уровне, которые, в частности, предполагают разработку законопроекта о референдуме и внедрение механизма электронного голосования.

Как отметил в ходе экспертного форума по электронной демократии государственный эксперт по вопросам реализации проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Михаил Корнеев, в настоящее время министерство работает над разработкой законопроекта об электронном голосовании.

«Нам необходимо реализовать концепцию электронной демократии. Именно в этом контексте определена разработка законопроекта относительно электронного голосования, он находится на подготовительной стадии и должен имплементировать европейские директивы, чтобы результаты электронного голосования не вызывали сомнений в их правдивости. Это больше все таки о голосовании, а не о выборах как таковых», - сообщил Корнеев.

Присутствующий на форуме адвокат, депутат партии «Слуга Народа» Александр Качура отметил важность наделения правом законодательной инициативы украинского народа.

«На сегодня законом предусмотрено право законодательной инициативы президентом, Кабинетом министров и Верховной Радой, также этим правом наделён Национальный банк. Но мы с коллегами инициировали изменения, что народ Украины также имеет право законодательной инициативы…Референдум - это и есть наше задание сейчас создать качественный законопроект о референдуме, и чтобы были предохранители, которые не позволят каким-то политическим силам проводить референдум в своих целях», - сказал Качура.

Глава Центра развития Инноваций, эксперт в области е-демократии Сергей Лобойко, который модерировал форум вместе с депутатом Викторией Подгорной, отметил, что наряду с узаканиванием подобных референдумов, необходимо усовершенствовать закон о петициях, чтобы защитить права украинцев.

«Нужно усовершенствовать закон о петициях, чтобы люди могли менять неугодных им депутатов местной власти», - отметил Лобойко.

По словам присутствующего на форуме народного депутата, представителя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Алексея Жмеренецкого, в Украине в рамках развития е-демократии необходимо внедрить на местном уровне ряд инструментов, аналогичных тем, что действуют в Швейцарии. Среди них, в частности, право ветировать решения органов местной власти за определенный период времени (в Швейцарии это 100 дней, когда принятый местным парламентом законопроект может быть вынесен на референдум), право роспуска в любой момент местной общиной парламента или отзыв народных депутатов, а также право не только инициировать законопроект, а еще и принимать решение о референдуме.

«Потому что этого не хватает в Украине, таким образом, люди полностью уходят от зависимости от часто коррумпированных чиновников и чувствуют конкретные последствия таких решений. На государственном уровне немного другие правила игры, и тут полностью копировать швейцарскую модель рановато», - отметил депутат.

По его словам, самый большой вызов для Украины на сегодня – установление критериев и процедур отбора и верификации людей, которые будут иметь право принимать участие в вышеупомянутых демократических процессах.

Одновременно развитию е-демократии в стране будут способствовать другие инициативы, в частности, Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации относительно покрытия Интернетом всех населенных пунктов Украины.

Народный депутат, первый замглавы Комитета Рады по вопросам цифровой трансформации Кира Рудык, которая также присутствовала на форуме, отметила три ключевых приоритета, которые необходимо реализовать для полноценного проведения референдумов и электронного волеизъявления граждан. В частности, обеспечение доступом к сети Интернет всех украинцев, защиту персональных данных и защиту от кибератак, в том числе от внешних угроз.

«Задание нашего комитета сделать так, чтобы мобильным операторам было удобно эффективно покрыть всю Украину станциями, чтобы обеспечить доступ к сети интернет каждому человеку, который сможет благодаря способу электронного волеизъявления что-то делать. Сейчас мы работаем над законопроектом, который будет стимулировать мобильных операторов покрыть сетью интернета всю Украину»,- сообщила Рудык, добавив, что сейчас только 60% населения Украины пользуются смартфонами.

Присутствующие на мероприятии представители парламентских комитетов также договорились инициировать установление на законодательном уровне минимального порога в размере 1%, который будет отчисляться в на общественный бюджет Киева из общего бюджета столицы.

«На следующей неделе будет рассматриваться законопроект о столице, и нам необходимо внести инструмент е-демократии в закон, а также прописать граничный порог, минимальную сумму, которая может быть перечислена общественному бюджету Киева, так как сейчас он составляет всего лишь 0,3% от общей суммы городского столичного бюджета», - сообщил представитель комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

Кроме того, в ходе форума экспертка Центра Развития Инноваций Анна Емельянова представили результаты Индекса городской электронной демократии 2.0, в тройке лидеров которых оказались Киев, Ивано-Франковск и Львов с наивысшим уровнем развития е-демократии из 22 областных центров- участников и шести дополнительных городов. Тогда как аутсайдерами в рейтинге оказались Херсон, Николаев, Полтава, Черкассы, Северодонецк, Чернигов и Ровно.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины заявило о планах в ближайшие три года обеспечить доступ к скоростному интернету жителей всех населенных пунктов и всех социальных объектов и законодательно определить минимальную скорость интернета в Украине.

Также Минцифры сообщило о намерении в течение пяти лет перевести предоставление всех услуг в цифровой формат.