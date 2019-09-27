Украина рассчитывает продолжить переговоры с МВФ уже в Вашингтоне

Первый замглавы НБУ отметила, что переговоры с Фондом рассчитывают завершить через две недели в Вашингтоне.

Украинские власти рассчитывают продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы на ежегодном осеннем собрании стран-участниц, которое состоится в Вашингтоне через две недели.

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

По ее словам, в ходе миссии обсуждались вопросы, которые лягут в основу меморандума о новой программе.

"Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это все", - сказала Рожкова.