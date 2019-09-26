Иностранцы выкупили почти рекордный объем украинских облигаций

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины впервые за два месяца выросла – до 11,8% с 11%, зафиксированных в конце июля.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 8,1 миллиарда гривень, или на 9,1%, - до 97 миллиардов гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем выкупа облигаций - близкий к рекорду, установленному на аукционе в конце июля текущего года, когда нерезиденты выкупили ОВГЗ на 13,4 миллиарда гривень.

С учетом последнего аукциона, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги, по сравнению с началом года, вырос на 90,7 миллиарда гривень, или в 15 раз.

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины впервые за два месяца выросла – до 11,8% с 11%, зафиксированных в конце июля. На начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.