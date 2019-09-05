Иностранцы скупили гособлигаций Украины на 86 миллиардов гривень

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составляет 11% от их общего объема в обороте.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по состоянию на сегодня, 5 сентября, сократился на 1,1 миллиарда гривень, или на 1,2%, - до 86,1 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года текущий объем вложений нерезидентов в государственные бумаги остается выше на 79,7 миллиарда гривень, или в 14 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составляет 11% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.