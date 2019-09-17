НБУ предварительно оценивает набсовет "ПриватБанка" пригодным для назначения

Решение еще не сформировано, но, по предварительным оценкам, они будут рекомендованы к утверждению.

Национальный банк Украины предварительно оценивает всех членов обновленного наблюдательного совета "ПриватБанка" пригодными для назначения.

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, Нацбанк закончил собеседования со всеми членами наблюдательных советов, в том числе с набсоветом "ПриватБанка" - на прошлой неделе.

"Решение нашей квалификационной комиссии, которое обычно является основой для решения комитета, еще не сформировано. Но, по предварительным оценкам, все члены наблюдательного совета "ПриватБанка" очень хорошо прошли тестирование и собеседование, и будут рекомендованы к утверждению", - сказала Рожкова.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

В состав обновленного набсовета банка под руководством экс-советника Казначейства США и эксперта Международного валютного фонда Шерон Иcки вошли Артем Шевалев, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик, Юлия Мецгер.