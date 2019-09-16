Пенсионный фонд Украины в смартфоне: что это и как оформить е-пенсию

Приложение работает в тестовом режиме, вскоре появится больше функций.

Пенсионный фонд Украины в тестовом режиме запустил мобильное приложение и объявил о внедрении нового проекта "Пенсионный фонд Украины в смартфоне", сообщила пресс-служба ПФУ.

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"Пенсионный фонд Украины с сентября начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение "пенсионный фонд". Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан для реализации развития системы предоставления электронных услуг "е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с ПФУ.

В частности, мобильное приложение обеспечивает доступ к: данным электронного пенсионного дела; электронному реестру листков нетрудоспособности; информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже.

Кроме того, приложение позволяет просматривать состояние обработки обращений в ПФУ, а также верифицировать документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете.

Согласно сообщению пресс-службы, в ближайшее время появятся и другие возможности: предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (е-пенсия), запись на прием в отделы обслуживания, предоставление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности и т.д.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины запустил сервис "е-пенсия" для подачи заявок на назначение выплат в электронном формате через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Также Пенсионный фонд Украины начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 млн действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.