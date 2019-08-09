«Е-пенсия»: в Украине запустили сервис для подачи заявок на выплаты онлайн

В ближайшее время ожидается запуск мобильного приложения для оказания данной услуги.

Пенсионный фонд Украины внедрил модель «е-пенсия», которая предусмотрена для обращения граждан по поводу назначения пенсий в электронном формате.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава фонда Евгений Капинус.

«Человек может самостоятельно через наш портал подать все документы, необходимые для получения пенсионного обеспечения, и, соответственно, обратиться в отделение, когда придет соответствующее СМС, чтобы получить пенсионное удостоверение и выплату пенсионного обеспечения», – сказал он.

По словам Капинуса, в ближайшее время планируется запуск мобильного приложения для оказания даннной услуги.

«В ближайшее время мы презентуем следующий этап – мобильное приложение, с помощью которого можно будет самостоятельно подавать всю информацию в Пенсионный фонд и получать ее», - сказал Капинус.

Как добавил директор департамента информационных систем и электронных реестров Пенсионного фонда Александр Малецкий, свои электронные заявки граждане должны оставлять на веб-портале электронных услуг ПФУ, на котором необходимо предварительно зарегистрироваться.

Новая услуга будет существовать параллельно с возможностью лично прийти в центр обслуживания Пенсионного фонда и подать документы для назначения пенсии.

По данным ПФУ, на сегодняшний день заявки на получение обращения по назначению выплат с помощью услуги «е-пенсия» подали 11 человек. На рассмотрение каждой заявки, поданной в электронной форме, отводится 10 дней.

Справка УНИАН. По состоянию на апрель этого года на портале Пенсионного фонда было зарегистрировано более 3,2 млн пользователей, из них 400 тыс. зарегистрировались с помощью электронной цифровой подписи.