Правительство в следующем году собирается одолжить около 380 миллиардов гривень

Долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

Украинское правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

«Мы планируем около 380 млрд грн заимствований. Преимущественно надеемся, что это будут в том числе заимствования от наших официальных кредиторов», - сказала Маркарова.

По ее словам, долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 15 сентября передал в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.

Проект построен на действующем макропрогнозе и предусматривает дефицит в сумме 90,5 млрд грн или 2,09% ВВП.

В соответствии с Программой управления госдолгом на 2019 год, Министерство финансов планировало в 2019 году привлечь 345,9 млрд грн заимствований.