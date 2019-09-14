Гончарук рассказал, как Украине достичь роста ВВП на 5-7% в год

Премьер-министр считает, что для высоких темпов экономического роста в Украине необходимо избавиться от естественных монополий, преодолеть частные интересы и группы влияния.

Премьер-министр Алексей Гончарук верит в ежегодный рост экономики Украины в следующие пять лет на 5-7% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

«Ничего фантастического в том, чтобы в следующие пять лет Украина росла на 5-7% я не вижу. А это совокупный рост и приводит к 40%. Это не огромная и не фантастическая цифра для Украины», - сказал глава правительства.

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Он отметил, что прежде всего в стране нужно избавиться от естественных монополий, в частности, в энергетике и на железнодорожном транспорте.

«Просто нужно преодолеть частные интересы и группы влияния. Это снимет оковы с людей, инвесторов, предпринимателей, которые здесь работают. Это и приведет к экономическому росту», - добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики минимум на 40% за пять лет.

По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.