С 2021 года украинская экономика будет ежегодно расти на 7% - Гончарук

Именно так правительство планирует решить задачу по обеспечению роста экономики на 40% в ближайшие пять лет.

Для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, валовой внутренний продукт Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться минимум на 7% в год.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук перед заседанием Кабмина.

"Главным приоритетом и задачей этого правительства является экономический рост. Украина должна расти. Экономический рост - это ответ на большинство проблем, которые есть у нас в государстве. За следующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла минимум на 40%. Для этого в следующем году мы должны вырасти на 5%, а в последующие - минимум по 7% в год", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов озвучил план по росту национальной экономики на ближайшие пять лет.