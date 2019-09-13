Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль – Укрметаллургпром

Если изменения в Налоговый кодекс примут, предприятия будут вынуждены останавливать производства из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией.

Против изменений в Налоговый кодекс, заложенных в законопроекте 1210, выступили представители горно-металлургической отрасли, экономисты и международные аналитики во время заседания рабочей группы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3-4 раза. Соответственно, рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше чем в России. Как результат, они вытеснят нас с европейского рынка. Мы потеряем около 26 миллионов тонн. А это две трети того, что мы экспортируем", – отметил Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Если изменения в Налоговый кодекс таки примут, предприятия будут вынуждены останавливать производства из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией. Первым о готовности заморозить работу своего предприятия, во время заседания заявил мировой гигант "АрселлорМиттал".

Заместитель директора комбината Владимира Ткаченко заявил: "Если рентные платежи вырастут до 4 раз, мы будем вынуждены остановить работу шахты, рентабельность которой минимальная. Более тысячи рабочих мест будет потеряно!"

Дополнительную угрозу на наших производителей имеет также ценовая ситуация на мировых рынках. Поэтому, при утверждении рентных ставок в долгосрочной перспективе, следует обязательно учитывать волантильность рынка руды, отметили представители бизнеса.