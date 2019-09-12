Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары из-за праздников в Китае

США должны были повысить пошлины на товары из Китая 1 октября, в этот день КНР будет праздновать 70-летие.

США решили отложить запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд.

Тарифы повысят 15 октября, объявил президент Дональд Трамп, передает РБК.

Это решение президент США объяснил просьбой китайского вице-премьера Лю Хэ и тем, что 1 октября празднуется день образования КНР.

"По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение тарифов", - сообщил Трамп.

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Напомним, с 1 сентября США уже повысили с 10 до 15% пошлины на товары из Китая стоимостью $300 млрд. При этом часть введение ряда пошлин, в том числе на определенную электронику, решили отложить до 15 декабря. Трамп объяснял, что это делают "ради рождественского сезона", на случай, если "некоторые тарифы затронут американских потребителей".

В ответ власти Китая объявили о введении пошлин на товары, импортируемые из США на общую сумму в 75 миллиардов долларов. Часть новых пошлин была введена 1 сентября, еще часть введут 15 декабря.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как Трамп ввел и увеличил пошлины на некоторые Китайские товары - Пекин ответил зеркально. Сообщалось, что в 2019 году товарооборот между странами упал на 14,6%. Стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения.