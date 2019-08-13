США отложили введение пошлин на некоторые товары из Китая из-за рождественских праздников

Пошлины на ряд потребительских товаров вступят в силу не 1 сентября, а с 15 декабря.

Власти США приняли решение отложить введение десяти процентной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба Торгового представительства США, передает dw.com.

Как указывается в сообщении, введение пошлин отложено на сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Кроме того, часть товаров была исключена из списков из соображений национальной безопасности, а также в связи с их важностью для здравоохранения и безопасности, указывается в сообщении.

На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.

Комментируя решение об отсрочке, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация пошла на этот шаг, чтобы не навредить американским покупателям в преддверии традиционных рождественских покупок. "Мы делаем это для рождественского сезона", - рассказал он журналистам.

Читайте такжеТорговая война с Китаем может привести к рецессии экономики США - Goldman Sachs

Как сообщает Голос Америки, американские биржевые индексы после нескольких дней потерь отреагировали ростом на новость об отсрочке введения пошлин. Нью-йоркские рынки выросли на 1,6 процента и более.

Дональд Трамп на своей странице в Twitter высказался в защиту своей торговой политики в отношении Китая. По его словам, пошлины, введенные им в отношении китайских товаров объемом в несколько миллиардов долларов, идут на пользу Министерству финансов.

По словам президента США, пошлины не причиняют ущерба ни американским потребителям, покупающим китайские товары, ни фермерам, продукцию которых перестал закупать Китай.

"Из-за масштабной девальвации их валюты и вливания огромных сумм денег в их систему, США получают десятки миллиардов долларов в подарок от Китая. Цены не растут, инфляции нет. Фермеры получают больше, чем потратил бы Китай. Но в фейковых новостях об этом не напишут!", - написал Трамп.

Through massive devaluation of their currency and pumping vast sums of money into their system, the tens of billions of dollars that the U.S. is receiving is a gift from China. Prices not up, no inflation. Farmers getting more than China would be spending. Fake News won’t report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Президент США добавил: "Как обычно, Китай заявляет, что будет делать крупные закупки у наших прекрасных американских фермеров. Пока что они не делают того, что обещали. Может быть, ситуация изменится!"

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Как сообщал УНИАН, 1 августа американский президент объявил о намерении ввести с 1 сентября пошлину в размере 10 процентов на импортируемые китайские товары объемом в 300 млрд в год.