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США отложили введение пошлин на некоторые товары из Китая из-за рождественских праздников

21:40, 13 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Власти США приняли решение отложить введение десяти процентной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-служба Торгового представительства США, передает dw.com.

Как указывается в сообщении, введение пошлин отложено на сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Кроме того, часть товаров была исключена из списков из соображений национальной безопасности, а также в связи с их важностью для здравоохранения и безопасности, указывается в сообщении.

На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.

Комментируя решение об отсрочке, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация пошла на этот шаг, чтобы не навредить американским покупателям в преддверии традиционных рождественских покупок. "Мы делаем это для рождественского сезона", - рассказал он журналистам.

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Как сообщает Голос Америки, американские биржевые индексы после нескольких дней потерь отреагировали ростом на новость об отсрочке введения пошлин. Нью-йоркские рынки выросли на 1,6 процента и более.

Дональд Трамп на своей странице в Twitter высказался в защиту своей торговой политики в отношении Китая. По его словам, пошлины, введенные им в отношении китайских товаров объемом в несколько миллиардов долларов, идут на пользу Министерству финансов.

По словам президента США, пошлины не причиняют ущерба ни американским потребителям, покупающим китайские товары, ни фермерам, продукцию которых перестал закупать Китай.

"Из-за масштабной девальвации их валюты и вливания огромных сумм денег в их систему, США получают десятки миллиардов долларов в подарок от Китая. Цены не растут, инфляции нет. Фермеры получают больше, чем потратил бы Китай. Но в фейковых новостях об этом не напишут!", - написал Трамп.

Президент США добавил: "Как обычно, Китай заявляет, что будет делать крупные закупки у наших прекрасных американских фермеров. Пока что они не делают того, что обещали. Может быть, ситуация изменится!"

Как сообщал УНИАН, 1 августа американский президент объявил о намерении ввести с 1 сентября пошлину в размере 10 процентов на импортируемые китайские товары объемом в 300 млрд в год.

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Теги: #США#Китай#Дональд Трамп#пошлины США#торговая война