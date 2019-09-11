Задача от президента – сделать кредиты дешевыми. Когда упадут ставки

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и Национальному банку до 1 октября решить одну из главных задач – улучшить условия кредитования украинцев.

«Создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки - это очень важно. Срок - до 1 октября. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий», - сказал президент.

Кстати, еще будучи заместителем главы Офиса президента, нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что уже в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

«Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Провел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо», - написал тогда Гончарук в Facebook.

На сегодня ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют приблизительно 20% годовых, и это без учета комиссий и других дополнительных платежей. Планка займа давно преодолела уровень в 30% и выше.

Еще один важный момент - ставки по кредитам напрямую связаны с учетной ставкой регулятора, которая, на данный момент, остается одной из самых высоких в мире. И как только глава государства озвучил «кредитную» задачу для правительства и НБУ, Нацбанк принял решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых. Именно под такой процент НБУ предоставляет кредиты банкам. Они не могут выдавать займы клиентам под процент ниже учетной ставки.

Чтобы понять взаимосвязь, нужно разобраться, что же такое - учетная ставка регулятора. Это - ставка кредитов, норма процента, взимаемого Национальным банком при рефинансировании коммерческих банков. Это - монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Также от учетной ставки зависит и ставка доходности государственных облигаций.

С помощью высокой учетной ставки НБУ сдерживает рост цен. В течение второго квартала 2019 года базовая инфляция замедлилась до 7,4%. Прогноз уровня инфляции на конец 2019 года - 6,3%, на 2020 год - 5%. Согласно прогнозу учетной ставки на три года, впервые опубликованному НБУ, средняя ставка за четвертый квартал 2019 года составит 16%, в четвертом квартале 2020-го - 9,5%, в четвертом квартале 2021-го - 8%.

Сейчас Нацбанк снизил учетную ставку, поскольку ожидает замедление инфляции к поставленной цели в 5%. В августе, по оценкам регулятора, инфляция снизится, но «все еще будет оставаться выше прогнозной траектории под влиянием временных факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности, овощей».

С учетом прогнозов, Национальный банк видит возможности для быстрого снижения учетной ставки кредитования, но при условии ускорения реформ. «Темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения», - говорится в сообщении НБУ.

А в случае реализации инфляционных рисков, в частности, давления со стороны спроса, процесс снижения ставки будет более постепенным. При этом в НБУ отмечают, что снижение кредитных ставок до уровня 12% годовых является реальной задачей.

«Это абсолютно реальные цифры по стоимости ресурсов. Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8%, и маржу, в которую закладывают банки свои риски, можно сократить до 3-4%, то мы получим чисто математическим действием 12», - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Он подчеркнул, что снижение учетной ставки необходимо, но это не единственное условие. Еще требуется имплементация закона о защите прав кредиторов, судебная реформа. По его словам, в комплексе эти действия дадут возможность снизить стоимость кредитов для бизнеса и населения.

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Эксперты также считают поставленную перед правительством и НБУ задачу по снижению кредитных ставок выполнимой.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин подчеркивает, что в малой открытой экономике, а именно к такому классу относится экономика Украины, несовершенства в функционировании кредитного канала, связанные с высокими процентными ставками, негативно влияют на объемы производства. В экономике с более развитой финансовой системой, чем та, которая сейчас в нашей стране, если банковский кредит труднодоступный, то предприятия будут искать ему замену, прибегая к другим источникам финансирования.

«Однако, практически не функционирующий в Украине фондовый рынок, трудности с привлечением финансирования от институциональных инвесторов и рецессия балансов украинских компаний, сильно сужают потенциальные источники капитала. Единственным выходом могла бы стать активизация банковского кредитования. Но высокие ставки по кредитам прямому заемщику, на уровень которых влияет учетная ставка НБУ, сдерживают наращивание кредитования. Вот и получается, что в структуре капитальных инвестиций удельный вес банковских (и других) кредитов составляет лишь 7,7% по итогам первого полугодия 2019 года. Одна из важнейших причин - чрезмерно высокие ставки по кредитам. При такой ситуации не стоит надеяться на ускорение роста экономики. И статистика об этом предупреждает: производство промышленной продукции за январь-июль этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло всего на 0,4%», - отметил Данилишин.

По его словам, НБУ не может быть локомотивом экономического роста, в этом вопросе основная роль отводится Кабмину. Но если правительство будет всеми силами реализовывать политику обеспечения экономического роста, то и действия Нацбанка должны соответствовать этому. При контролируемости инфляционных процессов, состояние этой цели можно признать близкой к достижению. НБУ должен гораздо решительнее смягчать денежно-кредитную политику, способствуя снижению стоимости кредитных ресурсов и создавая все необходимые условия для ускорения экономического роста.

«Как видим, Украина в 2019 году блестяще преодолела период политических рисков, избран президент, новый парламент с устойчивым большинством, сформировано правительство. Страна стоит на пороге новой программы с Международным валютным фондом, что обеспечит высокий уровень внешней поддержки и ускорение реформ. По моему личному мнению, положительные тренды на валютном рынке, хорошие прогнозы по урожаю 2019 года и восприимчивая для Украины ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, позволяли НБУ большими темпами снижать учетную ставку, смягчая монетарную политику. С одной стороны, снижение ставок на кредитном рынке является важным фактором для достижения тех темпов роста в будущем, которые были задекларированы правительством Украины. С другой стороны, для НБУ остается важным поддержание ценовой стабильности и достижение инфляционной цели на уровне 5% +/- 1%. Сейчас поиск баланса между ценовой стабильностью и экономическим ростом продолжается», - отметил Данилишин.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что есть несколько способов снижения ставки по кредитам.

«Самый существенный способ, на который может влиять правительство, это компенсация разницы между озвученной ставкой и реальной ставкой коммерческих банков за счет государственного бюджета. Но, в данном случае, в бюджете необходимо предусмотреть соответствующее финансирование, а также прописать четкие правила предоставления такой бюджетной компенсации», - отметил эксперт.

Другим способом, по его мнению, является снижение учетной ставки НБУ, что приведет и к сокращению кредитной ставки.

«Однако, на этот процесс правительство влиять не может, а НБУ снижает учетную ставку очень медленно - последнее решение по снижению лишь на 0,5%, до 16,5%, что на 7,5% больше индекса инфляции. Еще один шаг достижения цели - принятие соответствующего законодательства по защите кредиторов, которое бы позволило существенно снизить риски банков при выдаче кредитов. Это, во-первых, напрямую бы позволило снизить кредитную ставку. Во-вторых, позволило бы пересмотреть размеры резервирования в сторону уменьшения, что также положительно повлияло бы на уменьшение ставки.

Сможет ли правительство осуществить обещанное в 2020 году? Это можно сделать. А сделает ли - зависит от тех решений, которые будут приняты», - подытожил эксперт.

НБУ озвучил курс на снижение учетной ставки, а, значит, годовые проценты по кредитам должны падать. И взять в займы скоро можно будет по европейским правилам – 2% или, максимум, 10% в год – в зависимости от вида кредитования. К этому и будет стремиться новая власть. По крайней мере, такую цель она поставила.

Нана Черная