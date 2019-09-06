Rzeczpospolita: Из Польши в Украину должны хлынуть инвестиции после появления рынка земли

По словам польского экс-министра экономики, украинская коррупция уже не такая страшная, как раньше.

Когда в Украине отменят мораторий на продажу земли, предпринимателям в Польше стоит серьезно подумать над инвестированием и началом бизнеса в соседней стране. Ведь Киев постепенно движется в направлении Евросоюза и создает все более приятные условия для экономической деятельности.

Об этом в интервью Rzeczpospolita сказал бывший министр экономики Польши Яцек Пехота. По мнению Пехоты, отмена моратория на продажу земли в Украине станет сигналом не только для аграрного бизнеса, а вообще для любых фирм.

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«Мы говорим фирмам из агропродовольственного сектора подумать о деятельности на украинском рынке. Нельзя отрицать то, что в Украине идеальные условия: у нее большие запасы чернозема и благоприятный для посевов климат. У Украины есть ассоциация с Евросоюзом, а формальных препятствий для украинской аграрной промышленности становится все меньше. В перспективе она будет становиться все более конкурентной на европейском рынке. Нужно принять участие в этом успехе Украины через инвестирование с нашей стороны, а также совместные проекты с предпринимателями с берегов Днепра», - сказал Пехота.

Он добавил, что речь идет не только о сельском хозяйстве. В целом, по его мнению, украинцам не хватает опыта работы на рынке Евросоюза, в европейском маркетинге и соответствию европейским стандартам.

«Мы этот опыт получили. Теперь стоит им поделиться на разумных деловых принципах», - пояснил Пехота.

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Он также указал на создание антикоррупционных органов в Украине. По мнению бывшего польского министра, запуск системы Prozzoro стал «визитной карточкой Киева». Но при этом коррупция остается проблемой Украины.

«Она есть и еще долго будет, потому что труднее всего изменить ментальность людей. Но важно то, что с таковыми жалобами теперь есть к кому обратиться. Здесь ситуация радикально изменилась!», - сказал бывший польский министр, добавив, что в Украине, наконец, можно избежать коррупционных дел, если понимать все процессы.

«В конце концов, так везде. У нас тоже далеко не все честные», - сказал Пехота.