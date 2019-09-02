Новый Кабмин хочет провести налоговую реформу весной 2020 года

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, еще одними из приоритетов работы Кабмина являются ликвидация контрабанды и рейдерства.

Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте такжеГончарук обещает рост украинской экономики минимум на 40% за пять лет

«Налоговая реформа, ее мы планируем сделать весной 2020 года, этот год мы посвятим тому, чтобы реанимировать администрирование, чтобы бизнес меньше тратил времени и денег на то, чтобы считать и заниматься бумагами, чтобы налоговая была максимально эффективной, в этом контексте я рассчитываю уже на нового руководителя», - сообщил Гончарук.

Он также выразил надежду, что правительству удастся преодолеть контрабанду на границе до конца текущего года.

«Мы очень надеемся, что в этом году нам удастся сделать большую работу над тем, чтобы системная контрабанда ушла в прошлое. В следующем году мы должны уже в идеале забыть о том, что такое контрабанда», - подчеркнул Гончарук.

Кроме того, глава правительства отметил важность ликвидации рейдерства, которое мешает бизнесу развиваться.

«Преодоление рейдерства. Эти проблемы с махинациями с реестрами должны уйти в прошлое», - обозначил приоритеты работы Кабмина Гончарук.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнения функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Таможенной службы продолжаются.