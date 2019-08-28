Доллар и евро пошли вверх в курсах Нацбанка

Национальный банк на среду 28 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,17 грн/долл., к евро – на уровне 27,94 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2516.4930 (27 августа – 2506.2890)

100 EUR – 2794.3138 (27 августа – 2773.2088)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,13/25,16 грн/долл., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,90/27,93 грн/евро, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.