Гривня на межбанке потеряла 4 копейки

Котировки гривни к евро снизились на 13 копеек.

Во вторник, 27 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,13/25,16 грн/долл., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,90/27,93 грн/евро, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду 28 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,17 грн/долл., к евро – на уровне 27,94 грн/евро.