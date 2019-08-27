МВД и Минфин будут бороться с уклонением от уплаты розничного акциза с продажи сигарет

Только за первое полугодие 2019 года потери бюджета из-за недоплаченного акциза составляют около 700 млн грн.

МВД и Минфин договорились законодательно устранить возможность уклонения от уплаты розничного акциза с продажи сигарет.

Об этом на коллегии МВД заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Главком.

«Мы должны положить конец рынку контрабандных сигарет и их контрафактному производству», — сказал Арсен Аваков. Он привел данные Государственной фискальной службы, свидетельствующие о том, что 50% розничной и оптовой торговли сигаретами находится в тени. В 2018 году это привело к потерям государственного и местных бюджетов на уровне 2,5 млрд гривень.

«На сегодняшний день существует две проблемы. Первая — это поступление контрабандным путем транзитных сигарет в Украину и перемещение их в Европу. Вторая — существование «серых» схем, допускающих уклонение от уплаты налогов», — отметил Игорь Купранец.

Согласно приведенным на коллегии МВД данным международной компании KPMG, Украина является крупнейшим поставщиком контрабандных сигарет на европейский континент, при этом одним из главных источников проблемы является неурегулированный внутренний рынок Украины. За последний год доля нелегальной табачной продукции увеличилась в 7 раз, а потери бюджета в 2018 году составили 3 млрд гривен. Второй важнейшей проблемой является уклонение предпринимателями от розничного 5% налога при реализации табачных изделий.

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На коллегии МВД заместитель Авакова рассказал, что схемы уклонения от уплаты налогов действует в системе розничной торговли табачными изделиями: кроме потерь государства от недополученного 5% акциза с розничных продаж, Украина теряет деньги от формирования фиктивного налогового кредита по НДС такими «серыми» операторами. Так только за первое полугодие 2019 года потери бюджета из-за недоплаченного акциза составляют около 700 млн грн.

Органы полиции предпринимают активные меры для блокирования действий предприятий, вовлеченных в незаконные схемы на табачном рынке.

«Мы провели ряд санкционированных обысков, в результате которых наложен арест на счета 52 предприятий, деятельность которых связана с конвертацией денег, на сумму более 1 млрд грн. Генеральная прокуратура направила уведомление о произошедшем Государственной фискальной службе для осуществления контроля», — рассказал замминистра МВД.

Игорь Купранец обратился к присутствующей на коллегии МВД министру финансов Оксане Маркаровой с просьбой усилить координацию Государственной фискальной службы с органами полиции в борьбе с незаконным оборотом табачных изделий и схемами по уклонению от уплаты налогов.

«Я хочу через министра внутренних дел обратиться к министру финансов и попросить у Оксаны Сергеевны (Маркаровой) помощи налоговых органов. Первую часть работы мы сделали. В дальнейшем без участия органов налоговой милиции, без нашей совместной работы, мы просто не удержим ситуацию», — сказал замминистра МВД.