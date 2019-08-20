Минфин одолжил в госбюджет еще 1 миллиард гривень

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 91, 322 и 1078 дней с доходностью 16,5%, 16,16% и 16,19% годовых соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд грн, 3,2 млрд долл. и 189 млн евро.