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Свежий курс гривни: доллар и евро подешевели

09:00, 21 августа 2019
Финансы
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Гривня укрепилась / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2513.1300 (20 августа – 2517.5684)

100 EUR – 2783.5428 (20 августа – 2795.2562)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,18 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,88/27,91 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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