Гривня просела к доллару на 3 копейки

Котировки гривни к евро снизились на 1 копейку.

Во вторник, 20 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,18 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,88/27,91 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 21 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,13 грн/долл., к евро – на уровне 27,84 грн/евро.