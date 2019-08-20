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Почем сегодня валюта: доллар и евро подорожали в курсах Нацбанка

09:00, 20 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2517.5684 (19 августа – 2514.2848)

100 EUR – 2795.2562 (19 августа – 2784.8218)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,87/27,90 грн/евро, то есть, остались на уровне закрытия предыдущих торгов.

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