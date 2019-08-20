Почем сегодня валюта: доллар и евро подорожали в курсах Нацбанка

Национальный банк на вторник, 20 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,18 грн/долл., к евро – на уровне 27,95 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеУкраина может повторить экономический успех Польши - эксперты

100 USD США – 2517.5684 (19 августа – 2514.2848)

100 EUR – 2795.2562 (19 августа – 2784.8218)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,87/27,90 грн/евро, то есть, остались на уровне закрытия предыдущих торгов.