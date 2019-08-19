Гривня выросла к доллару на 5 копеек

Котировки гривни к евро остались на уровне закрытия предыдущих торгов.

В понедельник, 19 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,87/27,90 грн/евро, то есть, остались на уровне закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 20 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,18 грн/долл., к евро – на уровне 27,95 грн/евро.