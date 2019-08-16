Рост экономики Украины превзошел ожидания экспертов

Вероятными ключевыми драйверами роста стали сельское хозяйство, торговля, строительство и транспорт.

Фактический показатель роста реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года на 4,6% в годовом выражении превзошел все самые оптимистические ожидания.

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Такое мнение УНИАН высказал старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик.

"Экономика растет 14 кварталов подряд и это прекрасно, учитывая постепенное охлаждение мировой экономики. Отметим, что с учетом динамики производства ключевых отраслей, указанный рост превзошел наши самые оптимистические ожидания", - сказал эксперт.

Он отметил, что секторальная разбивка роста ВВП пока не опубликована, но назвал вероятными традиционными ключевыми драйверами роста сельское хозяйство, торговлю, строительство и транспорт.

Также, по словам Ребрика, позитивного вклада можно ожидать от сферы услуг, в частности – финансового сектора.

Эксперт напомнил, что благодаря высокой урожайности и солидным темпам сбора зерновых в июне сельское хозяйство продемонстрировало прирост на 12,2% в годовом выражении, несмотря на высокую базу сравнения, и в целом в этом году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых на уровне 70,8 миллиона тонн против 70,1 миллиона тонн в 2018 году.

Кроме того, продолжается бум розничной торговли: во втором квартале среднемесячный оборот вырос на 10,3% в годовом выражении г/г на фоне позитивных потребительских настроений.

Также существенного позитивного вклада в рост ВВП можно ожидать от роста в строительстве (в среднем +15,5% год к году), пассажирских (+4,7%) и грузовых перевозок (+3,9%).

Помимо этого, как отметил эксперт, с февраля уверенное восстановление демонстрирует добывающая промышленность (в среднем +3,9%).

В то же время, как отметил Ребрик, в целом в июне наблюдалось падение в промышленности на 2,3% в годовом выражении, но по результатам первых шести месяцев индекс промышленного производства остался в позитивной зоне (+0,5%).

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению со вторым кварталом 2018 года - составил 4,6%, ускорившись с 2,5% кварталом ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.