"Лучшее время покупать доллары": экономист спрогнозировал курс гривни на ближайшие недели

Эксперт считает, что уже на текущей неделе будет наблюдаться некоторое ослабление национальной валюты.

В Украине укрепление курса гривни к доллару достигло своего пика, уже в ближайшие недели американская валюта снова начнет дорожать.

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Такой прогноз озвучил экономист Илья Несходовський, передает «Обозреватель». По его мнению, сейчас настало лучшее время, чтобы покупать доллары.

Как отметил экономист, укрепление курса гривни является временным, поскольку оно произошло не в результате роста экономики, а благодаря большому притоку иностранного капитала на рынок украинских ценных бумаг.

"Сейчас лучшее время, чтобы покупать доллары... В одном из обменных пунктов я видел продажу долларов по цене ниже 25 грн. Это уникально", – подчеркнул он.

Несходовский считает, что уже на текущей неделе будет наблюдаться некоторое ослабление национальной валюты, а в конце августа украинцы увидят рост курса доллара.

На вопрос, сможет ли новое правительство Украины удерживать курс доллара, эксперт ответил: "Нет. Это вопрос рынка. Ни один премьер не сможет и не будет держать – это не его компетенция. У нас нет кого-то, кто рычагом корректирует курс".