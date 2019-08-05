Эскалация торговой войны: Китай временно запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию из США

После того как Вашингтон объявил о новых пошлинах на товары из Китая, курс юаня впервые с 2008 года снизился до 7 юаней за доллар.

Власти Китая на фоне эскалации торговой войны с США поручили государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны, сообщает Bloomberg.

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По данным источников агентства, китайские госкомпании уже прекратили закупку продукции и ждут, как будут продвигаться торговые переговоры. Таким образом Пекин показал готовность к жесткой позиции в споре с Вашингтоном.

Эти меры Китай предпринял через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары, которые Вашингтон вводит с 1 сентября. Они связаны с двумя моментами, которые американский лидер критиковал особенно сильно. Первый из них касается того, что Китай, по мнению Трампа, несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам. Второй — власти этой страны не выполнили обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне, передает РБК.

Как отмечает Bloomberg, Пекин позволил курсу юаня упасть до минимального за десятилетие уровня. В ходе торгов 5 августа курс национальной валюты КНР, подешевел на 1,3%, до уровня 7,0292 юаня за доллар. Таким образом он впервые с 2008 года пробил психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это произошло, после того как Народный банк Китая установил средний обменный курс в размере ¥6,9225 за доллар — самый низкий уровень с декабря прошлого года.

Аналитики компании Macquarie Securities считают, что на превышение отметки в 7 юаней за доллар повлиял ряд факторов: эскалация торговой войны, ослабление экономики Китая и готовность Центробанка страны мириться с повышенной волатильностью нацвалюты.

Регулятор связал движение юаня с ожиданием дополнительных пошлин на китайские товары, но в то же время заявил, что по-прежнему может поддерживать стабильную валюту.

1 августа Трамп объявил, что с 1 сентября США начнут облагать 10-процентными пошлинами товары из Китая на общую сумму $300 млрд. По словам американского президента, Пекин не соблюдает взятых на себя обязательств. Вместе с тем он назвал прошедшие переговоры по торговому соглашению конструктивными, отметив, что ждет продолжения диалога.

На фоне слов Трампа индекс Dow Jones потерял в тот же день более 1%. Помимо этого, отмечал CNN, снижались индексы S&P 500 и NASDAQ. Американский президент отметил, что падение индексов его не беспокоит.