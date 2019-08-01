Фонд гарантирования намерен взыскать с владельцев лопнувших банков 80 миллиардов

С этой целью фонд предложит парламенту предусмотреть в законодательстве механизм досудебного урегулирования долга.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен взыскать с прежних владельцев и связанных лиц обанкротившихся банков недостачу активов для погашения требований кредиторов этих финучреждений на 80 миллиардов гривень.

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Об этом в интервью УНИАН заявила новоназначенный директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут.

"На сегодня сумма предъявленных требований превышает 80 миллиардов гривень, но пока - ни одного решения суда в нашу пользу нет", - сказала Рекрут, отметив, что фонд продолжит судиться на территории Украины и в иностранных юрисдикциях.

Также она сообщила, что с этой целью фонд предложит новому парламенту предусмотреть в законодательстве механизм досудебного урегулирования долга. "То есть, или мы идем в суд и забираем все имущество, или бывший владелец использует инструмент погашения долга, сохраняя имущество и остатки репутации", - пояснила Рекрут.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценил последствия пережитого банковского кризиса для государства, крупных вкладчиков и бизнеса в 190-200 миллиардов гривень.

С марта 2015 года в Украине действуют изменения в законодательство, предполагающие взыскание недостачи активов обанкротившегося банка для погашения требований его кредиторов с прежних владельцев и связанных лиц, виновных в доведении финучреждения до банкротства.