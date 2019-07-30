Гривня укрепилась к доллару еще на 17 копеек – курс НБУ
17:27, 30 июля 2019Финансы
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Согласно данным Нацбанка, доллар 31 июля будет стоить 25,08 гривни.
Американская валюта теряет 17 копеек / фото УНИАН
Гривня укрепилась в курсах Национального банка Украины относительно американского доллара.
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Согласно информации официального сайта Нацбанка, на 31 июля официальный курс гривни к иностранной валюте установлен следующий:
100 USD США – 2508,5516 UAH
Таким образом, национальная валюта Украины укрепилась еще на 17 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом – 25,25 гривни за доллар.
Как сообщал УНИАН, сегодня доллар США упал до самого низкого уровня за последние почти три года. В последний раз курс доллара на уровне 25,2 гривни был зафиксирован в конце августа 2016 года.
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