Курс доллара достиг своего минимума за последние почти три года (график)

Официальный курс НБУ на 30 июля: 100 USD – 2525.2582 грн; 100 EUR – 2807.8346 грн

Доллар США упал до самого низкого уровня за последние почти три года.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2525.2582 (29 июля – 2543.9728)

100 EUR – 2807.8346 (29 июля – 2833.4769)

Отметим, что в последний раз курс доллара на уровне 25,2 грн был зафиксирован в конце августа 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, курс доллара в Украине к концу года вырастет относительно гривни, однако не достигнет заложенного в госбюджете-2019 показателя в 29,3 грн/долл.