Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

Эксперт допустил рост курса до 26,5-27 грн/$ до конца года.

Курс доллара в Украине к концу года вырастет относительно гривни, однако не достигнет заложенного в госбюджете-2019 показателя в 29,3 грн/$.

Такой прогноз озвучил экономист Максим Праздников, передает «Обозреватель». Эксперт допустил рост курса до 26,5-27 грн/$ до конца года.

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"Радует, что несколько месяцев назад, в канун президентских выборов, были опасения, что будет падение курса, девальвация, называли курсы 28-30 грн/$, учитывали политические риски. Этого не произошло – по состоянию на сегодня мы видим определенное укрепление гривны. Есть валюта, что заходит в страну, гривня укрепляется, доллар падает", – констатировал экономист.

"Сейчас есть целый ряд факторов, связанных с достаточно большим приходом с начала года на постоянной основе денег в страну, которые вкладываются в ОВГЗ. Второй фактор – достаточно хорошие результаты показывают наши аграрии. Растет экспорт и заходит валюта в страну и падает импорт, что приходит в страну. Соответственно, укрепляется гривня", – пояснил он.

По словам эксперта, Национальный банк может воспользоваться благоприятной ситуацией и нарастить резервы, что также снизит давление на курс.

"С гривней прогноз достаточно однозначный – укрепление, которое мы видели летом, ближе к осени кое-что отыгрывается. При курсе, который сейчас 25,6 грн/$, вряд ли произойдет дальнейшее укрепление. Будет ближе к концу года определенный рост импорта, будут какие-то внешние выплаты. Соответственно, какая-то просадка по гривне состоится", – спрогнозировал Праздников.

"Это уже очевидно, что не 29,3 грн/$ среднегодовой курс, но цифра около 26,5-27 грн/$ возможна", – добавил он.