После выходных в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро

Официальный курс НБУ на 29 июля: 100 USD – 2543,9728 гривни; 100 EUR – 2833,4769 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2543,9728 (26 июля – 2548,7337)

100 EUR – 2833,4769 (26 июля – 2832,9175)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 26 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,35/25,38 гривни/доллар, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,22/28,25 гривни/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.