Доллар и евро снова ниже психологических отметок: гривня резко укрепилась

Гривня на межбанке 19 июля укрепилась к доллару на 34 копейки – до 25,69/25,73 грн/долл.

В пятницу, 19 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,69/25,73 грн/долл., что на 34 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,86/28,90 грн/евро, что на 33 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на понедельник, 22 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,82 грн/долл. (19 июля – 2603.0049), к евро – на уровне 28,98 грн/евро (19 июля – 2919.5303).